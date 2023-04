IMSA, Long Beach: Final de corrida dramático dá a vitória à Porsche | AutoSport

Ficará para sempre na história da Porsche: o 963 conquistou a sua primeira vitória numa das classes principais da resistência na corrida de Long Beach, prova a contar para o Weathertech Sportscar Championship da IMSA. Após um final de corrida dramático, o Porsche 963 #6 da Porsche Penske Motorsport (N. Tandy / M. Jaminet) venceu, com uma vantagem de 0.903s sobre o BMW M Hybrid V8 #25 da BMW M Team RLL (C. De Phillippi / N. Yelloly) e 2.904s sobre o terceiro classificado, o Porsche 963 #7 (M. Campbell/F. Nasr), num pódio repleto de máquinas germânicas.

O azar bateu à porta de Ricky Taylor, companheiro de equipa de Filipe Albuquerque no Acura ARX-06 #10 da Wayne Taylor Racing with Andretti Autosport, quando tentava ultrapassar o líder Jaminet no Porsche 963 #6 na fase final da corrida. Depois de ter deixado o outro Porsche para trás, Taylor foi capaz de se colocar no encalço do carro líder e ao tentar a ultrapassagem para a vitória, o piloto norte-americano saiu mais largo numa das curvas e bateu nas proteções do traçado citadino de Long Beach, “casa” da Acura. A estratégia da Porsche e os bons turnos de condução de Nick Tandy no início da corrida, quando passou para a liderança da classificação, e de Jaminet na fase final foram fundamentais para a vitória na prova da IMSA.

Nick Tandy manteve o Porsche 963 #6 a uma distância confortável do polesitter Filipe Albuquerque na abertura do Grande Prémio Acura de Long Beach. A Acura fez a sua única paragem programada nas boxes com pouco mais de 40 minutos na corrida de 1 hora e 40 minutos, mudando para um novo conjunto de pneus Michelin para o companheiro de equipa Ricky Taylor. O Porsche parou uma volta mais tarde, e, crucialmente, não trocou por pneus novos. Isso deixou Mathieu Jaminet, que substituiu Tandy, e o carro #7 da Porsche Penske Motorsport, partilhado por Felipe Nasr e Matt Campbell mantendo o 1-2 para a estrutura, Tinham uma diferença confortável, mas a degradação dos pneus foi importante para a fase final da corrida.

Campbell defendeu como pôde o segundo lugar até que Taylor, a 9 minutos do final, o ultrapassou e assumiu o segundo posto da classificação. Taylor voltou a tentar a travagem na Curva 1 ao líder, depois de recuperar muito terreno em pouco tempo, mas julgou mal a manobra e derrapou para a barreira de pneus enquanto o Connor de Phillippi no BMW M Hybrid V8 #25, que tinha aproveitado a “boleia” do piloto da Acura na ultrapassagem a Campbell para assumir esse posto, herdou o segundo ligar. Com o Acura #10 Acura nos pneus, a corrida terminou com Jaminet e Tandy celebrando a primeira vitória para o Porsche 963. De Phillippi e Nick Yelloly reclamaram o segundo lugar no BMW #25, com Campbell e Nasr a completarem o pódio em terceiro lugar no outro Porsche 963.

A vitória foi a oitava neste campeonato para Jaminet e a 19ª para Tandy. Foi também o 33º triunfo na IMSA para a equipa Penske, o primeiro desde Laguna Seca no final de 2020.

Em GTDPRO, Jack Hawksworth e Ben Barnicoat foram dominantes no Lexus RC F GT3 #14 da VasserSullivan. Lideraram a sua classe durante todas as 73 voltas, para a sua primeira vitória nesta categoria na temporada 2023. Enquanto isso, Bryan Sellers e Madison Snow levaram o BMW M4 GT3 #1 da Paul Miller Racing ao topo da classificação nos GTD, somando a terceira vitória consecutiva da dupla e da equipa nas ruas de Long Beach.

A próxima ronda do campeonato IMSA é em Laguna Seca entre os dias 12 e 14 de maio.

