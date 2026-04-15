IMSA, Long Beach – Filipe Albuquerque: “Temos ritmo para lutar pela vitória”

O piloto português Filipe Albuquerque regressa à ação este fim de semana, a 17 e 18 de abril, na terceira ronda do IMSA WeatherTech SportsCar Championship, o Acura Grand Prix of Long Beach. Ao volante do Cadillac V-Series.R #10 da Wayne Taylor Racing, Albuquerque partilha o volante com Ricky Taylor numa das provas mais curtas e intensas do calendário — uma corrida sprint de 100 minutos no circuito citadino de 3,1 km (1,97 milhas).

A chegada a Long Beach faz-se num momento de motivação acrescida para a dupla, pelo ritmo demonstrado, mas não tanto pelos resultados. Em Sebring, Albuquerque, Ricky Taylor e Will Stevens cruzaram a linha de chegada em terceiro lugar, mas foram desclassificados por irregularidade na pressão dos pneus — um golpe duro que agravou o défice pontual da equipa na tabela do campeonato.

No traçado californiano, onde a margem para o erro é praticamente nula, a qualificação assume um papel decisivo para o desfecho da corrida.

“Long Beach é sempre um fim de semana frenético” disse Filipe Albuquerque. “Não há tempo para gestão, é um ‘sprint’ puro do início ao fim. O nosso Cadillac tem-se mostrado muito competitivo e sabemos que temos ritmo para lutar, não só pela ‘pole position’ como pela vitória. Só pensamos em vencer. Já perdemos demasiados pontos nas duas primeiras corridas da temporada. Temos de virar o jogo a nosso favor de uma vez por todas. Quero acreditar que é desta.”