IMSA, Long Beach – Filipe Albuquerque: “Temos ritmo para lutar pela vitória”
O piloto português Filipe Albuquerque regressa à ação este fim de semana, a 17 e 18 de abril, na terceira ronda do IMSA WeatherTech SportsCar Championship, o Acura Grand Prix of Long Beach. Ao volante do Cadillac V-Series.R #10 da Wayne Taylor Racing, Albuquerque partilha o volante com Ricky Taylor numa das provas mais curtas e intensas do calendário — uma corrida sprint de 100 minutos no circuito citadino de 3,1 km (1,97 milhas).
A chegada a Long Beach faz-se num momento de motivação acrescida para a dupla, pelo ritmo demonstrado, mas não tanto pelos resultados. Em Sebring, Albuquerque, Ricky Taylor e Will Stevens cruzaram a linha de chegada em terceiro lugar, mas foram desclassificados por irregularidade na pressão dos pneus — um golpe duro que agravou o défice pontual da equipa na tabela do campeonato.
No traçado californiano, onde a margem para o erro é praticamente nula, a qualificação assume um papel decisivo para o desfecho da corrida.
“Long Beach é sempre um fim de semana frenético” disse Filipe Albuquerque. “Não há tempo para gestão, é um ‘sprint’ puro do início ao fim. O nosso Cadillac tem-se mostrado muito competitivo e sabemos que temos ritmo para lutar, não só pela ‘pole position’ como pela vitória. Só pensamos em vencer. Já perdemos demasiados pontos nas duas primeiras corridas da temporada. Temos de virar o jogo a nosso favor de uma vez por todas. Quero acreditar que é desta.”
|Sessão
|Data
|Hora (Portugal)
|Qualificação
|Sábado, 18 de abril
|01h20 – 02h00
|Corrida
|Sábado, 18 de abril
|21h00 – 22h45
O Autosport já não existe em versão papel, apenas na versão online.
E por essa razão, não é mais possível o Autosport continuar a disponibilizar todos os seus artigos gratuitamente.
Para que os leitores possam contribuir para a existência e evolução da qualidade do seu site preferido, criámos o Clube Autosport com inúmeras vantagens e descontos que permitirá a cada membro aceder a todos os artigos do site Autosport e ainda recuperar (varias vezes) o custo de ser membro.
Os membros do Clube Autosport receberão um cartão de membro com validade de 1 ano, que apresentarão junto das empresas parceiras como identificação.
Lista de Vantagens:
-Acesso a todos os conteúdos no site Autosport sem ter que ver a publicidade
-Desconto nos combustíveis Repsol
-Acesso a seguros especialmente desenvolvidos pela Vitorinos seguros a preços imbatíveis
-Descontos em oficinas, lojas e serviços auto
-Acesso exclusivo a eventos especialmente organizados para membros
Saiba mais AQUI