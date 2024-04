IMSA, Long Beach: 8.º lugar foi o resultado possível para Filipe Albuquerque

Filipe Albuquerque e Ricky Taylor terminaram a jornada de Long Beach do WeatherTech SportsCar Championship do IMSA, terceira prova do ano, na oitava posição,com uma corrida complicada para a dupla da Wayne Taylor Racing with Andretti.

Uma corrida difícil com um resultado pouco animador e para o qual o piloto português do Acura ARX-06 n.º 10 não consegue encontrar uma verdadeira explicação. A Wayne Taylor Racing with Andretti não foi feliz em Long Beach, terminando a prova apenas com um dos carro e longe dos lugares cimeiros.

A largar da oitava posição para uma das corridas mais curtas da temporada, com duração de uma hora e 40 minutos, Filipe Albuquerque fez um bom arranque e no final da primeira volta já tinha recuperado duas posições, dando seguimento a um bom ‘stint’ inicial do carro da WTR. “Sabíamos que tínhamos de fazer uma corrida de trás para a frente e que teríamos de ser exímios na condução. Fiz o meu trabalho, estava a ganhar margem, pese embora sentisse continuarmos com falta de andamento para os primeiros classificados. Ainda assim entreguei o carro ao Ricky em sexto”, explicou o piloto luso.

No entanto, depois, tudo pioraria. “Perdemos uma posição durante o ‘pit-stop’ e em menos de nada, o Ricky estava em último. Não consigo perceber o que se passou nem encontrar uma justificação plausível para a falta de andamento. Depois entrou o ‘safety-car’ e na altura de partirmos novamente, o Ricky bateu num adversário e sofremos uma penalização. Tudo foi difícil nesta prova e acabámos por cruzar a linha de meta na oitava posição”, continuou o piloto de Coimbra.

Na prova de Long Beach, a Cadillac assegurou o triunfo e a sexta vitória à geral da marca nas últimas sete provas naquele circuito citadino.

A vitória coube a Sébastien Bourdais e Renger van der Zande no Cadillac V-Series.R n.º 01 da Cadillac Racing, operado pela Chip Ganassi Racing. Partindo da terceira posição, Bourdais conduziu a corrida de forma estratégica, fazendo uma paragem nas boxes decisiva na volta 27, uma volta depois do então líder Pipo Derani, que no Cadillac nº 31 da Whelen Cadillac Racing tinha arrancado da pole position.

Embora ambas as equipas tenham mudado de pilotos durante a paragem, a diferença crítica residiu na estratégia de pneus. A Ganassi optou por renunciar a uma mudança de pneus, enquanto a equipa Whelen Cadillac optou por mudar dois pneus do lado esquerdo. Esta aposta provou ser crucial, pois van der Zande regressou à pista à frente dos seus adversários e manteve a liderança durante o resto da corrida.

Apesar do esforço de Jack Aitken no Cadillac n.º 31, van der Zande manteve a sua vantagem, acabando por cruzar a linha de chegada com pouco mais de meio segundo de vantagem.

A seguir aos Cadillacs ficaram três Porsche 963, com carro da Porsche Penske Motorsport nº 7 a conquistar o terceiro lugar.

Em GTD, a Lexus apresentou a inscrição especial com o Lexus RC F GT3 n.º 89 para assinalar 1989, o ano em que a marca se estreou nos Estados Unidos da América. Parker Thompson e Ben Barnicoat ajudaram a marca a celebrar o feito, com a vitória na classe.Bateram por 1,449 segundos Robby Foley e Patrick Gallagher no BMW M4 GT3 nº 96 da Turner Motorsport, tendo perdido a liderança por breves instantes durante a sua única paragem nas boxes e mudança de piloto.

O Mercedes-AMG GT GT3 n.º 32 da Korthoff/Preston Motorsports qualificou-se em sexto, liderou brevemente durante a troca de paragens nas boxes e terminou em terceiro pelas mãos de Mikael Grenier e Mike Skeen.

Ainda sem estarem refeitos das adversidades e dificuldades que encontraram, os pilotos do Acura da Wayne Taylor Racing já só pensam na próxima prova. “É uma digestão difícil, sobretudo porque Long Beach sempre foi uma pista bastante favorável ao nosso carro. Mas agora é focar no que podemos fazer para melhorar. Vamos já começar esta semana a preparar a jornada de Laguna Seca para encontrarmos e ultrapassarmos a questão da falta de andamento e podermos entrar em pista com confiança redobrada”, rematou Filipe Albuquerque já focado na semana de trabalho que tem pela frente.

São três fabricantes diferentes a vencerem nas três primeiras corridas da classe Grand Touring Prototype (GTP) do IMSA, juntando-se a Cadillac à Acura e Porsche. De 10 a 12 de maio, Laguna Seca recebe a quarta jornada do IMSA.