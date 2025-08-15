IMSA: Logan Sargeant de regresso às pistas

Logan Sargeant fará a sua estreia na Endurance com a PR1/Mathiasen Motorsports na categoria LMP2, competindo nas 6 Horas de Indianápolis e no Petit Le Mans ao lado dos compatriotas Naveen Rao e Benjamin Pedersen. Este regresso, segue o projeto recentemente anunciado em parceria com a empresa de gestão de Oliver Gavin, que visa “concentrar-se numa futura carreira em Endurance”.

Sargeant confessou estar “super animado” por voltar ao volante nestas duas corridas IMSA em circuitos icónicos, e quer aplicar a sua experiência para alcançar bons resultados com a equipa.

A trajetória recente do piloto tem sido agitada. Após integrar o Trajectory Program da Genesis Magma Racing no final de 2024, deixou o projeto alguns meses depois, antes mesmo do arranque da temporada da European Le Mans Series com a IDEC Sport, sem dar explicações públicas. Cyril Abiteboul, responsável pelo programa da Genesis Magma Racing, destacou então as dificuldades de transição após a Fórmula 1 e a necessidade de Sargeant encontrar um novo ambiente para relançar a carreira.

Com esta primeira experiência na IMSA, Sargeant irá enfrentar a “Battle of the Bricks” em Indianápolis a 21 de setembro, seguindo-se o Petit Le Mans a 11 de outubro. Esta estreia na LMP2 pode abrir portas para programas Hypercar ou GTP com construtores nos próximos anos, marcando um novo e promissor capítulo na sua carreira pós-F1.