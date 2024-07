IMSA, LMP2: Filipe Albuquerque sai da primeira linha da grelha no Canadá

Filipe Albuquerque desde cedo que antevia este resultado pelo que se mostra optimista para a corrida de amanhã: “Desde os treinos e analisando o andamento do Daniel que sabia que estaríamos entre os três mais rápidos. No entanto, não foi uma qualificação fácil, ele fez um bom trabalho. Houve duas situações de bandeira vermelha que tornou tudo mais confuso. Mas ficámos contentes com o segundo lugar”, referiu o piloto português.

Filipe Albuquerque e Daniel Goldburg vão largar da primeira linha da grelha para o Chevrolet Grand Prix no Canadá. O segundo lugar conseguido por Goldburg no Oreca LMP2 da United Autosports vai certamente permitir à dupla discutir a vitória na corrida de amanhã.

