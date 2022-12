IMSA: Lista de inscritos preenchida para Daytona | AutoSport

A pouco mais de um mês do primeiro desafio da época 2023 do Sportscar Championship, que marcará a estreia competitiva dos novos LMDh na nova classe rainha do campeonato norte-americano GTP, o IMSA revelou a lista com 60 inscritos para as 24 Horas de Daytona.

A lista de inscritos provisória inclui nove carros GTP, dez LMP2, nove LMP3, oito carros GTD Pro e 24 GTD, depois do organizador ter recebido mais de 70 inscrições de equipas que desejavam competir na 61ª edição da prova inaugural da competição. O IMSA admitiu que cinquenta e seis dos 60 inscritos comprometeram-se a participar na Michelin Endurance Cup completa, as quatro corridas de resistência, com 45 carros para o programa do Sportscar Championship de toda a época. O pelotão de 60 carros em Daytona representa o máximo de inscritos com as novas máquinas Grand Touring Prototype (GTP) que requerem caixas de boxes ligeiramente maiores do que as máquinas antecessoras.

Na corrida de estreia para a classe GTP estarão representados quatro fabricantes: Acura, BMW, Cadillac e Porsche, enquanto a classe GT Daytona (GTD) terá novamente o maior pelotão, tendo sido seleccionadas 24 inscrições, incluindo Acura, Aston Martin, BMW, Ferrari, Lamborghini, Lexus, McLaren, Mercedes-AMG e Porsche. Na classe GTD PRO serão oito inscrições de sete fabricantes diferentes: Aston Martin, Corvette, Ferrari, Lamborghini, Lexus, Mercedes-AMG e Porsche, com dois carros de corrida novos, o Ferrari 296 GT3 e o Porsche 911 GT3 R (992).

Foto: JB Photopress/José Bispo