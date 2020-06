IMSA lança Protocolo de Operações para o regresso às corridas

O IMSA revelou um documento de 35 páginas com o protocolo que os competidores devem seguir para regressar às corrida no próximo mês.

Assim, cada carro está limitado com um máximo de 15 pessoas essenciais. Este número inclui representantes, pilotos, mecânicos e treinadores dos pilotos. Para o Michelin Pilot Challenge, IMSA Prototype Challenge, Porsche GT3 Cup Challenge USA & Canadá e o Lamborghini Super Trofeo North America o limite é de apenas 10 pessoas por carro.

Já as OEM (fabricante original de equipamento) terão um limite de sete trabalhadores, enquanto as não-OEM apenas terão cinco trabalhadores. No apoio, máximo de duas pessoas por cada empresa. A entrada de membros do controlo de corrida e dos spotters é proibida nas garagens.

Para a entrada no circuito, existe um horário escalonado, evitando assim a aglomeração de pessoas. Dentro deste, deverá existir um espaço de, no mínimo, dois metros, entre cada transportador. Sempre que estejam à beira da pista, as máscaras faciais são obrigatórias.

Daytona e Sebring não vão ter espetadores, mas, o presidente do IMSA, John Doonan, indicou que, se houver um regresso dos espetadores às bancadas, o paddock não deve estar incluído nesta medida.