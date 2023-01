IMSA lança documentário para assinalar nova classe rainha | AutoSport

A IMSA lançou uma série documental para a temporada de estreia da classe GTP no WeatherTech SportsCar Championship de 2023, que se estreia já no próximo fim de semana com o teste coletivo para as 24 Horas de Daytona, o ‘Roar before the Rolex’.

A série de oito capítulos intitulada ‘Win the Weekend’ está disponível no canal da IMSA no YouTube, onde poderá já ser visto o primeiro episódio.

“Esta série documental oferece aos fãs um acesso sem precedentes ao trabalho no interior das equipas e da forma como as equipas e construtores na GTP dedicaram inúmeras horas ao desenvolvimento desta nova e altamente antecipada classe de protótipos para o campeonato”, disse o responsável pelo marketing da IMSA, David Pettit, na apresentação do documentário.

A Michelin suporta este projeto, que tenta alcançar novas audiências e dar a conhecer os novos carros e a sua tecnologia.