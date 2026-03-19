IMSA: Lamborghini Temerario GT3 faz estreia oficial

A Lamborghini prepara-se para iniciar uma nova fase no seu programa de competição com a estreia do Temerario GT3 nas 12 Horas de Sebring, segunda ronda do campeonato IMSA WeatherTech SportsCar de 2026, na categoria GTD Pro.

O novo modelo sucede ao bem-sucedido Huracán GT3 e assume-se como o primeiro carro de competição totalmente concebido e desenvolvido internamente pela Lamborghini Squadra Corse. Equipado com um motor V8 biturbo de quatro litros e caixa de seis velocidades, o Temerario GT3 representa uma evolução significativa na estratégia desportiva da marca italiana.

A estreia em competição será feita pela equipa canadiana Pfaff Motorsports, com um alinhamento oficial composto por Andrea Caldarelli, Sandy Mitchell e Franck Perera. O projeto foi sujeito a um extenso programa de testes, acumulando mais de 15 mil quilómetros em pista, incluindo sessões em Vallelunga, Daytona e Sebring, onde demonstrou níveis encorajadores de fiabilidade e desempenho.

Antes da prova, o trio de pilotos realizou ainda um teste privado de preparação final, garantindo que o carro chega à corrida com a melhor afinação possível. A estreia europeia do Temerario GT3 está prevista para o início da temporada do GT World Challenge Europe, em Paul Ricard.

Apesar da introdução do novo modelo, o Huracán GT3 continuará em atividade durante 2026, mantendo-se como uma peça importante no programa da marca, nomeadamente na categoria GTD.

As 12 Horas de Sebring, uma das provas mais emblemáticas da resistência, representam um desafio exigente tanto para pilotos como para máquinas. O circuito, conhecido pelas suas irregularidades e condições exigentes, coloca à prova a durabilidade e consistência dos carros ao longo da corrida.