IMSA: Lamborghini coloca o programa LMDh em pausa

A Lamborghini anunciou uma pausa no seu programa SC63 LMDh no Campeonato IMSA WeatherTech SportsCar para a temporada de 2026 devido a um realinhamento estratégico das suas prioridades no automobilismo. A empresa irá mudar o seu foco para o desenvolvimento e estreia do novo Lamborghini Temerario GT3 em 2025 e uma versão Super Trofeo em 2027.

O SC63 tem corrido como única entrada de fábrica na Michelin Endurance Cup este ano, operado pela Riley e desenvolvido em parceria com a Ligier. Apesar dos esforços para melhorar o carro, incluindo uma nova suspensão traseira atualmente em testes estáticos, a Lamborghini decidiu afastar-se da campanha GTP completa na próxima temporada. O SC63 continuará a competir nas duas últimas rondas de resistência de 2025 em Indianápolis e Petit Le Mans, embora não seja claro se contará com as novas atualizações.

A Lamborghini citou a crescente complexidade técnica e as exigências orçamentais como motivos para a pausa, afirmando que as condições em que o programa foi lançado mudaram significativamente. A empresa reiterou o seu compromisso com o automobilismo, mas agora irá concentrar-se nas plataformas GT3 e Super Trofeo, que considera centrais para a sua identidade de corrida e envolvimento com os clientes.

Lançado inicialmente com a Iron Lynx, o projeto SC63 teve problemas de fiabilidade, abandonando precocemente em Daytona e Sebring antes de alcançar o melhor resultado, o sétimo lugar, em Watkins Glen. Um esforço total da fábrica para além de 2025 permanece incerto, e os executivos da Lamborghini não fizeram comentários no momento do anúncio.

Foto: Jake Galstad /IMSA