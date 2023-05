IMSA, Laguna Seca: Porsche mais forte nos treinos livres | AutoSport

A Porsche mostrou-se mais forte nos dois treinos livres em Laguna Seca, palco da quarta jornada do campeonato IMSA. O 963 #7 da Porsche Penske Motorsports (M. Campbell / F. Nasr) foi o mais rápido nos dois treinos, com o tempo de 1:16.703 no TL1 e 1:15.493 no TL2.

No primeiro treino, a dupla do Acura #60 da Meyer Shank Racing (T. Blomqvist / C. Braun) ficou em segundo lugar, a 0.316 seg. da referência, com o Porsche #6 (N. Tandy / M. Jaminet) a ficar com o terceiro tempo (+0.412). O Acura ARX-06 #10 (R. Taylor / F. Albuquerque) ficou com o quarto tempo (+0.444).

No segundo treino, os Cadillac aproximaram-se com o #31 da Whelen Engineering (P. Derani / A. Sims) fez o segundo tempo, a 0.149 do tempo do Porsche #7 e o #60 completou o top 3 (+0.223). O #10 de Albuquerque ficou na quinta posição (+0.291).

A qualificação está agendada para as 23h.

Tempos Online AQUI