IMSA, Laguna Seca: Porsche confirma vantagem e faz a pole | AutoSport

Depois da vitória em Long Beach, a Porsche parece ter encontrado o caminho para os bons resultados. Matt Campbell pegou no Porsche 963 #7 (M. Campbell / F. Nasr) e fez a pole, cravando o tempo de 1:14.774. Em segundo lugar tivemos o Porsche #6 com Mathieu Jaminet (N. Tandy / M. Jaminet) a ficar com o segundo registo, a apenas 0.090 seg. do lider. Tivemos assim uma “dobradinha” da Porsche nesta qualificação.

Colin Braun colocou o Acura ARX-06 #60 da Meyer Shank Racing (T. Blomqvist / C. Braun) na terceira posição, já a mais de dois décimos do tempo dos Porsche, à frente do Cadillac V-Series.R #31 da Action Express Racing (P. Derani / A. Sims) de Pipo Derani e do Acura #10 da Wayne Taylor Racing with Andretti Autosport (R. Taylor / F. Albuquerque) de Ricky Taylor, que completaram os cinco primeiros.

O Cadillac #01 da Chip Ganassi Racing (S. Bourdais / R. van der Zande) de Sebastien Bourdais foi sexto, à frente do melhor dos BMW M Hybrid V8,o #26 da Team RLL (C. De Phillippi / N. Yelloly) de Connor De Phillippi, com Phillip Eng a ficar com o oitavo no #25 (P. Eng / A. Farfus). A JDC-Miller estreou o Porsche 963 #5 (T. van der Helm / M. Rockenfeller) e fechou as contas dos GTP , com Tijmen van der Helm ao volante.

Nos LMP2, boas notícias para as cores lusas com George Kurtz, a fazer a pole, tirando 0.061 seg. à marca Ben Keating. Com o tempo de 1:19.262 na sua última volta, Kurtz fez a pole para a equipa que é assistida pela Algarve Pro Racing. Nos GTD Pro foi o Porsche #9 da Pfaff Motorsports (K. Bachler / P. Pilet) a conseguir a pole (1:24.529) e em GTD foi também o Porsche 911 GT3 R (992) #92 (A. Udell / J. Andlauer) a fazer o melhor registo (1:24.539).

A corrida está agendada para as 23h.

Tempos online AQUI