IMSA, Laguna Seca: Grande exibição dá vitória a Filipe Albuquerque | AutoSport

Num fim de semana perfeito para as equipas Acura (WTR e Meyer Shank Racing), o #10 de Filipe Albuquerque e Ricky Taylor venceu em Laguna Seca, no que foi um grande resultado para as contas do campeonato. Em segundo lugar tivemos o Acura #60 de Oliver Jarvis e Tom Blomqvist, que pressionou muito Albuquerque durante grande parte da corrida, sem perturbar sobremaneira o português. A fechar o pódio o melhor dos Cadillac, o #31 de Pipo Derani e Tristan Nuñez.

A corrida começou bem para o #10, com Taylor a fazer um bom arranque e a manter a liderança, com a pressão de Jarvis. No entanto, o companheiro de equipa de Albuquerque tratou de se afastar da concorrência e fez o seu stint sem ser incomodado. Atrás do duelo de Acuras, os Cadillac pareciam sem argumentos para se aproximar da frente. O #02 da Cadillac Racing largou do terceiro lugar (E. Bamber / A. Lynn) e o #01 (R. van der Zande / S. Bourdais) largou de quarto, seguidos do #5 (T. Vautier / R. Westbrook) e do #31 (P. Derani / T. Nunez). No entanto a tarde acabou mais cedo para o #01 com um problema elétrico a atirar Bourdais para as boxes, de onde nunca mais voltou a sair. Vautier parecia ser o homem mais rápido dos Cadillac nesta fase, mas não estava perto de ameaçar os Acura.

Na volta 22 tivemos o primeiro e único Full Course Yellow da corrida e as equipas aproveitaram para levar os carros para as boxes e foi então que Albuquerque assumiu o #10, no que seria o começo de uma tarde exigente. O português teve de gerir o andamento, estando sempre pressionado pelo #60 de Blomqvist, ao mesmo tempo que ia poupando combustível e pneus. Uma tarefa que parecia muito complicada, dada a proximidade do #60, mas o português foi lidado com o tráfego de forma brilhante. Ainda assim, Blomqvist ainda passou para a frente da corrida, depois de aproveitar o atraso de Albuquerque a passar por carros mais lentos. Mas foi sol de pouca dura para o britânico, pois o piloto de Coimbra devolveu a manobra, numa espetacular ultrapassagem na Corkscrew. Uma manobra agressiva e com um ligeiro toque (que foi investigado), mas o resultado foi o que todos queríamos… O regresso do #10 à frente do pelotão.

A partir daqui a história foi-se repetindo volta a volta. Blomqvist ia atacando e Albuquerque ia gerindo, puxando mais um pouco pelo ritmo quando era necessário. Deve ter sido uma tarde de nervos para Blomqvist, que viu durante tanto tempo a traseira do Acura AXR 05 que poderá desenhá-la de memória. Albuquerque fez uma gestão perfeita, lidou com o tráfego de forma muito boa, sendo por vezes agressivo, o que lhe dava um par de segundos que podia gerir. Não foi uma tarde de ritmo puro para Albuquerque. Foi uma tarde de gestão, inteligência, astúcia e muito sangue frio. O resultado foi uma vitória incontestável. O Acura #60 teve de se contentar com o segundo lugar, com as duas equipas Acura a aproveitar a vantagem que Laguna Seca lhes confere (pistas com curvas médias / altas favorecem as máquinas nipónicas).

Em terceiro lugar ficou o #31. É verdade que o #5 parecia o mais rápido no início da corrida, mas uma vez que Pipo Derani se instalou no Cadillac, começou a colecionar voltas rápidas num ritmo que lhe permitiu subir até ao terceiro lugar. O #5 com Richard Westbrook a cruzar a linha de meta, ficou com o quarto posto e o #02 terminou em quinto. Uma saída de pista de Lynn no final do seu stint complicou as contas, numa tarde negra para a Chip Ganassi, com um carro em último dos DPi e outro na garagem.

LMP2 – Louis Deletraz mostrou novamente talento

Foi uma tarde algo atribulada para os LMP2. Vários piões durante a corrida foram modificando a face da mesma nesta categoria. Os Oreca #81 (H. Hedman / J. Montoya) e #52 J. Pierson / P. Kelly) começaram melhor a corrida, o #11 (S. Thomas / J. Bommarito), que largou da pole, chegou a voltar à liderança. As lutas foram intensas, mas o destaque foi para o carro #8 (J. Farano / L. Deletraz). Farano começou mal e na primeira volta teve problemas (um pião) que o atiraram para o fundo da tabela na sua classe. A equipa mudou a estratégia e fez entrar o carro, apenas com 20 minutos de prova. Trocaram apenas os pneus do lado esquerdo e assim faziam as contas para que Deletraz tivesse o tempo certo para poder atacar, caso um FCY ou Safety Car acontecesse. Foi isso mesmo que aconteceu. O jovem Deletraz começa a evidenciar-se como um grande talento nas corridas de Sport Protótipos e desde que assumiu o #8 foi sempre dos mais rápidos. Os seus stints foram brilhantes e como tal a vitória acabou por ser inevitável. O suíço voltou a destacar-se ficando à frente do #18 (D. Merriman / R. Dalziel) e do #81 com Montoya a terminar a corrida, apanhando um susto com um pião na entrada da via das boxes que podia ter custado caro.

GTD Pro – Só deu Porsche

Em GTD Pro a vitória nunca pareceu fugir do Porsche #9 (M. Campbell / M. Jaminet). Jaminet esteve insuperável nos seus turnos de condução e quando Campbell pegou no carro, o nível manteve-se. Ninguém teve argumentos para o Porsche #9, que liderou praticamente toda a corrida, numa tarde perfeita. Em segundo lugar ficou o Lexus #14 (J. Hawksworth / B. Barnicoat) que esteve sempre na luta pelos primeiros lugares durante a corrida. O #57 (R. Ward / P. Ellis) que largou da pole foi o responsável pelo FCY, com uma violenta saída de pista que danificou terminalmente o Mercedes-AMG GT3. O FCY mudou muito do cenário nos GTD Pro e o Corvette #3 (A. Garcia / J. Taylor) que era o último da sua classe saltou para os primeiros lugares. No final quem levou a melhor e arrecadou o último lugar do pódio foi o BMW #25 (C. De Phillippi / J. Edwards).

GTD – Liderança conquistada mesmo no final

Nos GTD tivemos durante grande parte da corrida um duelo entre BMW com o #96 (R. Foley / B. Auberlen) na frente do #1 (B. Sellers / M. Snow). No entanto, o FCY motivou jogadas estratégicas e o que parecia um passeio para os dois BMW acabou por não o ser. As últimas paragens nas boxes trouxeram para jogo o Porsche #16 (R. Hardwick / J. Heylen) que foi subindo na tabela e passou para a liderança da prova no final. Auberlen não conseguiu segurar o primeiro posto e nas últimas voltas perdeu também o segundo lugar para o Lamborghini #39 (R. Megennis / J. Westphal), que conquistou o segundo lugar.

Foi mais uma grande prova em Laguna Seca, que desta vez sorriu às cores lusas. Albuquerque foi uma das maiores estrelas desta corrida e mostrou porque é um dos melhores do mundo.

