IMSA, Laguna Seca: Filipe Albuquerque faz a pole | AutoSport

Aquela Máquina! Filipe Albuquerque foi o mais rápido na sessão de qualificação para a oitava ronda do SportsCar Championship, na mítica pista de Laguna Seca. Foi por pouco mas o piloto português foi o mais rápido numa dobradinha da Acura que colocou dois carros na primeira linha da grelha.

Albuquerque assinou o tempo de 1:14.441 ao volante do Acura ARX-05 da WRT, sendo 0.023seg. mais rápido que Dane Cameron, no Acura da Meyer Shank Racing. Kevin Magnussen qualificou-se em terceiro lugar no Cadillac DPi-V.R da Chip Ganassi, seguido do Mazda RT24-P de Harry Tincknell. O Cadillac da AXR de Pipo Derani só conseguiu fazer o quinto tempo mais rápido da sessão, quase um segundo fora do ritmo.

Em LMP2, Ben Keating continuou a boa forma e fez a pole no Oreca da PR1/Mathiasen Motorsports Oreca 07 Gibson, qualificando-se mais de 2,5 segundos mais rápido do que a concorrência mais próxima (1:17.227). Jordan Taylor, fez a quarta pole consecutiva em GTLM ( 1:21.151 ), com a Corvette Racing a conquistar também uma dobradinha nesta qualificação.

Em GTD foi Trent Hindman a fazer a pole position (1:24.505), enquanto Laurens Vanthoor foi o mais rápido na segunda parte da qualificação para os GTD conquistando o máximo de pontos de qualificação depois de uma ilegalidade. Ross Gunn no Aston Martin da Heart of Racing fez o melhor tempo (1:23.805) mas como saiu do carro antes da bandeira de xadrez ter sido mostrada, perdeu a pole para Vanthoor que ficou a 0.067 seg. do tempo de Gunn.

Mais uma excelente operação para Albuquerque que tem aqui uma excelente oportunidade para aumentar a vantagem nas contas do campeonato, com os Acura a parecerem mais fortes do que os Cadillac e o Mazda.

Resultados AQUI