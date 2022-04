IMSA, Laguna Seca: Filipe Albuquerque e Ricky Taylor na pole | AutoSport

Ricky Taylor assinou a pole para a quinta ronda do IMSA WeatherTech Sporstscar Championship. O piloto do Acura #10 da WTR e colega de equipa de Filipe Albuquerque assegurou o melhor tempo da sessão de qualificação de hoje.

Foi por pouco que Taylor assegurou o melhor tempo (1:13.924), com Oliver Jarvis, também num Acura (Meyer Shank Racing) a ficar a 0.083 seg do registo do americano. Alex Lynn conseguiu foi o melhor em Cadillac e fez o terceiro tempo.

Em LMP2 a PR1/Mathiasen Motorsports foi a melhor ficando com os dois primeiros lugares, com Steven Thomas no Oreca #11 a ficar com a pole (1:17.571).

Mathieu Jaminet levou o Porsche 911 GT3 R da Pfaff Motorsports No. 9 ao primeiro lugar na classe GTD Pro, levando a melhor sobre Dani Juncadella (Mercedes-AMG GT3) e Alex Riberas (Aston Martin Vantage GT3). Com o tempo de 1:23.142 Jaminet levou ficou com 0,022 segundos de vantagem sobre Juncadella.

Russell Ward (Mercedes-AMG GT3) fez a pole em GTD para Winward Racing, graças a um tempo de 1:23.567 voltas nos momentos finais.

Amanhã terá lugar a corrida de 2h40 minutos e o objetivo de Filipe Albuquerque é não menos que a vitória: “Temos sido sempre os mais rápidos ao longo de fim-de-semana, só falta mesmo vencer, que já era o nosso objetivo muito antes de entrarmos em pista. Não foi um ‘pole’ fácil porque o andamento está muito próximo face aos adversários, gostávamos de ter mais margem, mas claro que nos dá alento e motivação para amanhã conseguirmos a tão desejada vitória”, começou por explicar o piloto português.

O arranque para a corrida será feito por Ricky Taylor, cabendo a Filipe Albuquerque o último e derradeiro turno de competição: “Estamos a confiantes e precisamos muito desta vitória para as contas do Campeonato. De uma coisa não temos dúvida: será uma corrida de loucos e disputada ao máximo. Mas o mais importante é que consigamos subir ao lugar mais alto do pódio”, rematou o piloto de Coimbra entusiasmado. A corrida terá lugar amanhã às 21.10h e pode ser acompanhada em direto em imsa.tv.com

Resultados AQUI