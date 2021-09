IMSA, Laguna Seca: Filipe Albuquerque começou bem | AutoSport

Filipe Albuquerque começou o fim de semana da melhor maneira, assinando a volta mais rápida ao traçado de Laguna Seca no primeiro treino. O piloto da WTR rodou em 1:14.880 no seu Acura, o que abre boas perspetivas para o resto do fim de semana.

O Cadillac #31 da AXR DPi de Pipo Derani e Felipe Nasr acabou em segundo lugar a 0,094s (1:14,974) do melhor registo, seguido do Mazda DPi #55 partilhado por Harry de Tincknell. Mikkel Jensen foi a referência na classe LMP2 com uma volta de 1:16.115 no Oreca #52 da PR1 Mathiasen Motorsports , que terminou em sexto lugar na geral.

O Corvette C8.R #4 de Nick Tandy e Tommy Milner foi o mais rápido nos GTLM com o tempo de 1:22.081, seguido do Porsche 911 RSR #79 da WeatherTech Racing (1:22.108). Nos GTD, Bill Auberlen e Robby Foley no BMW M6 GT#96 da Turner Motorsport fez o tempo de 1m24.630s, o melhor nesta categoria, com o Porsche 911GT3R #9 da Pfaff Motorsports a ser o segundo mais rápido ( 1:25.105).

