IMSA, Laguna Seca: Cadillac #01 vence, Filipe Albuquerque termina em quarto | AutoSport

A corrida em Laguna Seca foi atribulada, com quatro Full Course Yellow que afetaram o desenrolar da corrida e as estratégias das equipas. No final, a estratégia vencedora foi a do Cadillac #01 da Cadillac Racing que largou do sexto posto. Um ataque irresistível no último recomeço levou Renger van der Zande para a frente da corrida de onde nunca mais saiu. Filipe Albuquerque chegou a estar na luta pelo pódio, mas terminou no quarto ponto, amealhando pontos importantes para o campeonato.

O filme da corrida

O arranque da corrida ficou marcado pelo descalabro da Porsche. Matt Campbell, no Porsche #7 (M. Campbell / F. Nasr) falhou a travagem para a curva 1 tal como para Mathieu Jaminet no Porsche #6 (N. Tandy / M. Jaminet), o que abriu as portas ao Acura #60 (T. Blomqvist / C. Braun) que assumiu a liderança. Também o Acura #10 (R. Taylor / F. Albuquerque) de Ricky Taylor falhou a primeira travagem e perdeu lugares. Mas logo na segunda volta tivemos o primeiro Full Course Yellow, depois de um incidente que envolveu o Acura #66 (S. Monk / K. Legge).

No recomeço da prova, o #60 manteve a liderança e os lugares nos GTP mantiveram-se mais ou menos inalterados embora as distâncias fossem curtas. 20 minutos depois da bandeira verde, tivemos um incidente aparatoso a envolver novamente o Porsche #7, que estava a ter um dia para esquecer. Numa dobragem, o Aston Martin #94 (J. Andretti / G. Chaves) levou um toque do 963 de Campbell o que o atirou contra as proteções da entrada da via das boxes, motivando o segundo FCY da corrida.

Os GTP aproveitaram para entrar nas boxes para a primeira paragem e Filipe Albuquerque foi chamado à ação. A ordem mudou radicalmente e se o #60 liderava antes do incidente, com as entradas nas boxes foi o #31 a passar para a liderança. Seguiam-se o #25 (C. De Phillippi / N. Yelloly), o #01 (S. Bourdais / R. van der Zande), #24 (P. Eng / A. Farfus), #5 (T. van der Helm / M. Rockenfeller), #60, #6, #10, #7.

No segundo recomeço da prova Albuquerque foi o grande animador e passou o #6, dando o mesmo tratamento ao #5 pouco depois. O #7 foi penalizado pelo toque no Aston Martin.

A liderança voltou a mudar de mãos graças ao terceiro FCY, provocado pela saída de pista do LMP2 #8 da Tower Motorsport. Os carros voltaram a entrar nas boxes e no recomeço era o #60 na frente, seguido do #31, com Filipe Albuquerque no top 3.

No terceiro recomeço, a tarde do Porsche #7 piorou ainda mais e uma saída de Felipe Nasr danificou severamente o carro que teve de entrar nas boxes para serem feitas reparações. A corrida estava definitivamente estragada. Na frente, o #60 mantinha-se na frente, mas o ritmo do #31 acabou por levar o Cadillac para a frente da prova.

Mas o quarto FCY motivado pela saída de pista do Lexus #12 (F. Montecalvo / A. Telitz) dos GTD levou a novo recomeço. A ordem na frente mudou com o #31 na frente, seguido do #01 e do #25, com Albuquerque em quinto.

A corrida foi reatada com pouco mais de 40 minutos para o fim e o #31 manteve-se na liderança, mas o #01 tratou de passar o outro Cadillac com van der Zande a assumir o primeiro lugar. E até ao fim o piloto neerlandês da marca americana conseguiu uma vantagem confortável. Um pouco mais atrás, o #25 de Yelloly não conseguia segurar o #6 de Tandy e o #10 de Albuquerque. Com Tandy em terceiro lugar, o andamento do Porsche foi aumentando até chegar a Alexander Sims, que não conseguiu segurar o segundo lugar. Tandy ainda tentou chegar a van der Zande, mas o líder tinha margem suficiente para aguentar o lugar até ver a bandeira de xadrez. Assim, tivemos o # 01 como vencedor, com o #6 em segundo lugar e o #31 a fechar o top 3. Filipe Albuquerque foi quarto e #24 de Farfus completou o top 5.

GTD Pro

O Porsche #9 (K. Bachler / P. Pilet) largou da pole e parecia ter ritmo para se manter na frente, mas um erro no segundo FCY acabou por tirar a Pfaff Motorsport das primeiras posições. Outro carro candidato à vitória, o Corvette #3 (A. Garcia / J. Taylor) que falhou o chamado “Pass-Around” (quando os carros passam os mais rápidos para ordenar o recomeço) e foi penalizado perdendo a vaga nos primeiros lugares. Acabou por ser o Mercedes-AMG GT3 #79 (D. Juncadella / J. Gounon) a vencer a prova na sua categoria, seguido pelo Lexus #14 (J. Hawksworth / B. Barnicoat) e o #9 que acabou por recuperar até chegar ao terceiro lugar.

LMP2

Em LMP2 a vitória acabou por sorrir ao #11 da TDS Racing (Mikkel Jensen / Steven Thomas), levando a melhor sobre os favoritos da PR1/Mathiasen Motorsports #52 (B. Keating / P. Chatin) e o #04 da CrowdStrike Racing by APR (G. Kurtz / B. Hanley) que largou da pole.

GTD

Em GTD, o Porsche 911 GT3 R #91 conseguiu uma vitória levando a melhor sobre o BMW M4 GT3 #97 da Turner Motorsport e o Porsche #92 da Kellymoss with Riley.

