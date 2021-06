IMSA: Kevin Magnussen na pole | AutoSport

Kevin Magnussen conseguiu a sua primeira pole position no IMSA. O dinamarquês foi o mais rápido na qualificação para a prova de Detroit. O Acura #10 de Filipe Albuquerque e Ricky Taylor foi o quarto mais rápido da sessão.

Na sua quarta presença no IMSA e depois de ter sido o mais rápido na segunda sessão de treinos, Magnussen conseguiu bater o Mazda #55 de Harry Tincknell por 0.021s para alcançar pole.

Tristan Vautier tinha alcançado o tempo mais rápido, mas bateu a 5 minutos do fim da sessão, levando à interrupção da mesma e com isso, foi apagada a sua marca e sairá do sexto posto para a corrida.

Pipo Derani foi o terceiro mais rápido no Cadillac #31 da Action Express Racing, seguido do Acura #10 da Wayne Taylor Racing com Ricky Taylor ao volante.

Richard Heistand foi o mais rápido nos GTD e em GT Le Mans, Nick Tandy foi mais rápido que Jordan Taylor, batendo-o pela pole na classe.

