IMSA: João Barbosa vai fazer temporada completa de LMP3

O piloto português João Barbosa vai fazer a temporada inteira de 2021 no Campeonato de Resistência Norte Americano (IMSA WeatherTech SportsCar Championship) na classe LMP3 com a equipa Sean Creech Motorsport.

A equipa com base na Flórida vai levar um Ligier JS P320 Nissan para Barbosa e Lance Willsey. Para as 24h de Daytona, Wayne Boyd, atual campeão da European Le Mans Series na categoria LMP3, e Yann Clairay juntam-se à equipa.

Nas suas redes sociais, Barbosa anunciou o seu programa para 2021 e acrescentou: “Quero agradecer ao Lance e ao Sean pela oportunidade que me estão a dar no programa e estou ancioso por fazer equipa com o Lance. Ele é um piloto apaixonado e muito competitivo. O Sean é alguém com muita experiência por isso este programa é uma oportunidade para sermos competitivos e não espero outra coisa”.