IMSA: João Barbosa pondera LMP3 ou GTD

João Barbosa não vai terminar a temporada com a JDC-Miller Motorsports e o Cadillac #5 DPi em 2020 no IMSA WeatherTech SportsCar Championship. No entanto, Barbosa já olha para o futuro, que deve passar pelo IMSA, mas talvez por uma classe diferente.

“Com três corridas a faltar [para terminar o campeonato de 2020] é possível começar já a preparar 2021 com uma nova equipa. Estou pronto para um novo desafio. Com os carros de LMP3 a serem elegíveis no campeonato para o próximo ano existem equipas que estão à procura de entrar e a minha experiência pode ajudar. Também há muitas equipas fortes no GTD, o que pode ser interessante também. Vamos ver o que acontece a seguir”, disse João Barbosa.

“Tivemos um bom começo em 2020. Esperávamos, pelo menos, conseguir um pódio este ano com a Mustang Sampling Cadillac e conseguimos três! Foi muito gratificante para a Mustang Sampling e a JDC. Mas, tem sido um ano desafiante, pessoalmente e profissionalmente, para todos. Depois de muitas discussões, a equipa e eu decidimos, mutuamente, seguir os nossos caminhos”, afirmou Barbosa sobre a temporada de 2020.