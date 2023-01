IMSA, João Barbosa: “mérito de toda a equipa” | AutoSport

Nico Pino conquistou a primeira pole position para a Sean Creech Motorsport em Daytona. O jovem piloto chileno, companheiro de equipa de João Barbosa no Ligier JS P320 #33 terminou os 15 minutos da sessão no topo da tabela de tempos entre os LMP3, com o registo de 1:43.197s.

João Barbosa, Lance Willsey, Danny Soufi e Pino, juntamente com os engenheiros e mecânicos da Sean Creech Motorsport, trabalharam em questões de equilíbrio em quatro sessões de teste (a equipa escolheu não sair para o treino noturno molhado de de sábado à noite), embora tenham colocado o #33 nos três primeiros lugares em cada sessão, terminando com o “prémio” de arrancarem da frente do pelotão dos concorrentes da classe LMP3.

“Foi um fim de semana desafiante”, disse João Barbosa, quatro vezes vencedor das 24 Horas de Daytona. “Aquele carro não começou como esperávamos, mas fomos rápidos em todas as sessões, o que é encorajador. É rápido, independentemente das condições, e demos passos em frente, como o Nico acabou de provar”.

O piloto português acrescentou que “é mérito de toda a equipa e do trabalho que fizeram, e estou confiante que teremos um bom carro para a corrida. Agora cabe aos deuses de Daytona ver o que nos vão atirar. Manter o carro sem problemas, combustível e pneus para toda a corrida, evitar erros e penalizações e veremos o que acontece”.

A 61ª edição das 24 Horas de Daytona começa às 18h40 (hora em Portugal continental) do próximo sábado.

Foto: Jake Galstad/LAT Images