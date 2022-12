IMSA: João Barbosa mantém-se na Sean Creech Motorsport | AutoSport

A Sean Creech Motorsport vai manter a aposta na classe LMP3 do Sportscar Championship do IMSA e para isso continua a contar com o experiente piloto português João Barbosa, que fará dupla com Lance Willsey no Ligier #33 da equipa.

Com vários Ligier JS P320 em sua posse, incluindo carros recentemente adquiridos à CORE Autosport, a Sean Creech Motorsport continua a explorar as possibilidades para a próxima época. Após uma temporada realizando apenas algumas provas em 2021, a equipa disputou o calendário completo em LMP3 em 2022, com destaques para a vitória nas 12 Horas de Sebring, o pódio nas 24 Horas de Daytona em Petit Le Mans, terminando no segundo posto da Michelin Endurance Cup (acumulando pontos nas quatro provas de resistência – Daytona, Sebring, Watkins Glen e Road Atlanta), apenas seis pontos atrás do vencedor e com o quarto lugar na classificação final em LMP3.

“Temos melhorado os nossos conhecimentos sobre o Ligier todos os anos, e penso que seremos ainda mais competitivos este ano do que nos últimos dois anos”, referiu João Barbosa em comunicado da equipa. “Com dois anos de experiência, a equipa sabe exatamente o que fazer”.

O piloto luso assume que “a consistência é o nosso maior objetivo para esta época. Tivemos um bom ritmo, mas não resultados consistentes, embora tivéssemos sempre um carro competitivo. Houve bons resultados em Daytona, Sebring e Road Atlanta e nós queremos continuar e tentar ser ainda mais fortes no próximo ano”, concluiu.

O campeonato do IMSA tem início já no próximo mês com as míticas 24 Horas de Daytona de 28 a 29 de janeiro.

Foto: Richard Dole/LAT Photo USA