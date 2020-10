IMSA: João Barbosa de fora da JDC-Miller Motorsports

João Barbosa não vai correr mais pelo carro #5 da JDC-Miller Motorsports. O bicampeão do IMSA sai, com efeito imediato, sendo substituído nas três rondas restantes do campeonato por Tristan Vautier, que partilhará o carro com Sebastien Bourdais e Loic Duval.

A razão para a saída de João Barbosa não foi revelada, mas o Presidente e CEO da Mustang Sampling, Ken Thompson, agradeceu ao português os serviços que prestou à equipa:

“Não podemos agradecer o suficiente o João ter-se mudado connosco para a JDC-Miller Motorsports este ano, quando abrimos um capítulo novo no IMSA. Ele ajudou muito a equipa e estamos muito gratos por isso. O João tem sido e continua a ser um dos maiores embaixadores do desporto motorizado nos Estados Unidos da América e a nível mundial”.