IMSA, Jenson Button: “Primeiras voltas num GTP foram um choque” | AutoSport

Jenson Button, o campeão de Fórmula 1 de 2009, fará a sua estreia no IMSA WeatherTech SportsCar Championship este mês, aos comandos do Porsche 963 #5 da JDC-Miller MotorSports para o Motul Petit Le Mans no Michelin Raceway Road Atlanta.

O piloto está ansioso pela corrida, mas já fez um teste com a equipa e admitiu que foi um choque regressar a um carro com tanto apoio aerodinâmico:

“As primeiras 10 voltas foram um choque”, admitiu Button. “Habituar-me novamente aos carros com downforce e a um circuito que é rápido, fluido e implacável foi interessante. Mas para ser justo, eu adorei. Adorei o desafio. Sinto-me em casa a conduzir carros com muita força descendente. É o que faço há duas décadas”.

Button, em declarações à RACER admitiu que tem seguido de perto o IMSA e que está agora focado nas provas de resistência:

“A IMSA é algo que observo há anos”, disse Button. “Adoro corridas de resistência. Adoro o trabalho de equipa e a forma como os pilotos têm de trabalhar em conjunto, em vez de serem rivais dentro da equipa. A corrida é simplesmente espetacular. A resistência é o lugar onde eu quero estar. As corridas de várias classes trazem algo mais. Há sempre muito mais ação por causa disso. Da forma como a IMSA é gerida, não se sabe quem vai ganhar até depois do último safety car, basicamente. As corridas de resistência são o que há de melhor. “

Button já pode ser considerado um veterano das corridas, mas sentes em plena forma e está pronto para agarrar novos desafios:

“Como piloto de corridas, o desejo de competir nunca nos abandona”, disse Button. “Enquanto eu ainda quiser correr, ainda estiver saudável, em forma e as minhas reações ainda estiverem presentes, não há razão para parar de correr. Quando chegar a um ponto em que tenha perdido a minha vantagem, não farei tantas corridas a sério. Mas, por agora, uau! Sinto que tenho muitos anos pela frente. Ainda me sinto como um jovem de 20 anos quando se trata de corridas. Vou correr enquanto puder”.

Button tem sido associado a uma possível vaga na equipa de António Félix da Costa, a Hertz JOTA, no WEC, num segundo Porsche 963 que poderá ter como tripulação Button, Robert Kubica e Sebastian Vettel.