IMSA: Jenson Button e Marcus Ericsson completam alinhamento da Wayne Taylor Racing para Daytona | AutoSport

Dois nomes bem conhecidos do desporto automóvel fecham o alinhamento da Wayne Taylor Racing with Andretti (WTRAndretti), equipa de Filipe Albuquerque, para a primeira prova da temporada de 2024 do WeatherTech Sportscar Championship da IMSA, as 24 Horas de Daytona.

A WTRAndretti anunciou hoje que o Campeão do Mundo de Fórmula 1 de 2009, Jenson Button, e o vencedor das 500 Milhas de Indianápolis de 2022, recentemente designado piloto da Andretti Global na Indycar Series, Marcus Ericsson, irão completar a formação de pilotos dos dois Acura ARX-06 da estrutura na classe GTP nas 24 Horas de Daytona, que se realizam entre os dias 25 e 28 de janeiro do próximo ano.

Este anúncio surge na sequência da confirmação, na semana passada, que Brendon Hartley e Colton Herta são os pilotos que se juntam às tripulações dos dois Acura nas provas da Michelin Endurance Cup.

Ericsson vai estar aos comandos do Acura ARX-06 GTP nº 10 ao lado de Ricky Taylor, Filipe Albuquerque e Brendon Hartley, enquanto Jenson Button vai ajudar Jordan Taylor, Louis Delétraz e Colton Herta no Acura ARX-06 GTP nº 40.

A caminho da sua segunda participação na prova de abertura da temporada do IMSA, Ericsson terminou em sexto lugar na antiga classe DPi, a várias voltas do líder, na corrida de 2022. Por seu turno, Button, acabado de se estrear no IMSA em Petit Le Mans, vai competir pela primeira vez na sua carreira na corrida de resistência de Daytona. É também o regresso do piloto britânico ao ‘universo’ Honda, depois de ter competido sob a sua bandeira na sua carreira na Fórmula 1.

Button sublinhou que estar feliz por “anunciar que vou correr com a Wayne Taylor Racing e a Andretti nas 24 Horas de Daytona no Acura ARX-06 n.º 40 com um dos meus colegas de equipa em Le Mans e bom amigo Jordan Taylor, o super-rápido Louis Delétraz e Colton Herta, cuja carreira na IndyCar acompanhei com grande interesse. Tive o meu primeiro contacto com a IMSA no mês passado em Petit Le Mans e adorei. Não podia estar mais feliz por correr em Daytona com uma equipa tão prestigiada que já alcançou tanto nas corridas de resistência e especialmente em Daytona.”

Ericsson disse estar “muito entusiasmado e orgulhoso por me juntar à equipa WTRAndretti para as 24 horas de Daytona. Depois de ter experimentado a corrida em 2022, estava ansioso por voltar à grelha para esta corrida lendária. É fantástico correr com uma das melhores e mais bem sucedidas equipas do desporto! Já estou a contar os dias e estou ansioso por trabalhar com a equipa e com os meus novos companheiros de equipa. É muito especial para mim estar a correr com a Acura, HPD e HRC, que conheço muito bem por ter corrido toda a minha carreira na INDYCAR com elas. Que venha 2024!”

