IMSA: JDC-Miller vai competir com um Porsche 963 em 2023 | AutoSport

A JDC-Miller é a primeira equipa anunciada como cliente da Porsche e que vai competir na classe rainha GTP do IMSA Sportscar Championship em 2023 com um dos novos LMDh da marca alemã, o Porsche 963. Uma segunda equipa será anunciada brevemente, segundo a publicação Racer. Estão para já confirmados 3 Porsche 963 para a classe GTP que substitui a atual DPi, com dois protótipos a serem operados pela estrutura de fábrica da Porsche Penske Motorsport e o terceiro pela JDC-Miller Motorsport que troca o Cadillac DPi-V.R pelo carro germânico.

A Porsche Penske Motorsport tem já duas equipas clientes dos dois lados do Atlântico, a JOTA para o WEC e a JDC-Miller no IMSA.

Foto: Jake Galsad