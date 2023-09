IMSA, Indianápolis: Porsche vence, portugueses sem sorte | AutoSport

Foi a terceira vitória da Porsche no IMSA WeatherTech SportsCar Championship. Nick Tandy e Mathieu Jaminet, no Porsche #6 levaram a melhor sobre o Porsche #7 de Matt Campbell e Felipe Nasr que terimou em segundo lugar. Uma luta entre colegas de equipa, que ainda viu o #7 na liderança. No entanto, nas últimas paragens nas boxes, o #6 assumiu a liderança, que nunca mais largou.

Em terceiro lugar, O BMW M Hybrid V8 #25 de Connor De Phillippi e Nick Yelloly, à frente do Cadillac #31 de Pipo Derani e Alex Sims, que liderou a corrida temporariamente, depois de um episódio caricato, com uma luta de posição entre o #31 e o #6 atrás do Safety Car, com a direção de corrida a dar a ordem para que o Cadillac passasse para a frente. No entanto, o esforço do “Caddy” #31 foi inglório e acabou a corrida em quarto, com o Acura ARX-06 #10 de Ricky Taylor e Filipe Albuquerque a completar o top 5, numa corrida que não sorriu ao piloto luso.

Mikkel Jensen e Steven Thomas, no Oreca #11 da TDS conquistaram a vitória na classe LMP2. O Oreca # 04 da CrowdStrike by APR de Ben Hanley e George Kurtz completou o pódio da classe em terceiro.

Em LMP3, vitória para o #17 da AWA de Anthony Mantella e Wayne Boyd, com o #29 de Guilherme Oliveira a terminar em quarto, numa excelente estreia do piloto luso, com bom ritmo, numa corrida que não lhe sorriu, mas onde mostrou todo o seu talento e qualidade. João Barbosa, no #33 terminou a corrida no sexto posto.

Em GTD Pro vitória para a WeatherTech Racing no Mercedes-AMG GT3 Evo #57 (D. Juncadella / J. Gounon) e em GTD triunfo da Winward Racing (R. Ward / P. Ellis) também em Mercedes. O terceiro lugar na classe de Bryan Sellers e Madison Snow (Paul Miller Racing) foi o suficiente para conquistarem o título em GTD com o seu BMW M4 GT3, com uma corrida de antecedência.

Resultados AQUI