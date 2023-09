IMSA, Indianápolis: Porsche na frente, Filipe Albuquerque e Guilherme Oliveira em bom plano | AutoSport

A Porsche começou da melhor forma o fim de semana, penúltima jornada do IMSA WeatherTech SportsCar Championship, com o melhor tempo da sessão na pista de Indianapolis. Foi também uma boa sessão para os pilotos lusos.

Matt Campbell liderou a tabela de tempos para a Porsche Penske Motorsport, colocando o Porsche 963 #7 (M. Campbell / F. Nasr) no topo da tabela, assinando o registo de 1:15.184, com o Acura ARX-06 #10 (R. Taylor / F. Albuquerque) da Konica Minolta Acura a ficar a 0,022. Ainda a lutar contra o Jet Lag, Filipe Albuquerque (que foi do Japão para os EUA) ficou muito próximo do tempo do Porsche, com o Cadillac V-Series.R #01 (S. Bourdais / R. van der Zande) da Cadillac Racing a 0.216 da referência.

Em LMP2, foi o Oreca 07 da TDS Racing #11 (S. Thomas / M. Jensen) a fazer o melhor tempo – 1:17.231- com o #4 da Crowdstrike Racing by APR (G. Kurtz / B. Hanley) a ficar em terceiro.

Em LMP3, foi o Ligier JS P320 da Jr III Racing (N. Siegel / G. Grist) a fazer o melhor registo – 1:20.737 – com o segundo carro da equipa, o # 29 (B. Garg / G. de Oliveira) de Guilherme Oliveira a ficar o com terceiro tempo. No primeiro contacto com a pista e ainda com muito a evoluir, Oliveira destacou-se e fez o terceiro melhor tempo, não muito longe da referência na sua categoria. O #33 da Sean Creech Motorsport (L. Willsey / J. Barbosa) de João Barbosa ficou com o sétimo registo na sua categoria.

Em GTD Pro, foi a dupla J. Hawksworth / B. Barnicoat da Vasser Sullivan (Lexus RC F GT3) a fazer o melhor tempo – 1:23.636 – tal como a dupla P. Gallagher / R. Foley da Turner Motorsport (BMW M4 GT3) em GTD.

Hoje há mais um treino, às 13:55 e a qualificação acontece às 18:25.

