IMSA, Indianápolis: Porsche faz a pole, Guilherme Oliveira na pole dos LMP3 | AutoSport

A Porsche voltou a destacar-se na qualificação para a penúltima jornada do IMSA WeatherTech SportsCar Championship, que este fim de semana se corre em Indianápolis. Matt Campbell fez a pole (1:13.672) ao volante do Porsche 963 #7 (M. Campbell / F. Nasr) da Porsche Penske Motorsports, com Mathieu Jaminet a ficar com o segundo posto no Porsche #6 (N. Tandy / M. Jaminet).

Na qualificação, os Porsche foram sempre mais fortes e estiveram sempre nas primeiras posições, pelo que o resultado não surpreende. A completar o top3 ficou o Acura ARX-06 #60 da Meyer Shank Racing (T. Blomqvist / C. Braun), com o Acura #10 (R. Taylor / F. Albuquerque) da Konica Minolta WTR a ficar com o quinto posto, atrás do Cadillac V-Series.R #01 (S. Bourdais / R. van der Zande). Ricky Taylor ainda apanhou um susto com um pião, mas nunca mostrou andamento para se chegar perto dos homens da frente, ficando atrás de Bourdais.

Em LMP2, pole para o Oreca #52 da PR1 Mathiasen Motorsports (B. Keating / P. Chatin) com Ben Keating a mostrar todo o seu talento (1:17.950). O Oreca #4 da Crowdstrike Racing by APR ficou em segundo lugar. Em LMP3, um piloto luso em destaque. Guilherme Oliveira, que tem estado muito bem na sua estreia nesta pista, viu o seu colega de equipa fazer a pole (1:20.513) no Ligier #29 da JR III Racing (B. Garg / G. de Oliveira). Amanhã o português vai terminar a corrida, pelo que dependerá sempre do que o colega fizer, mas para já, o fim de semana parece prometedor. Para o #33 da Sean Creech Motorsport de João Barbosa não foi uma boa sessão.

Em GTD Pro, pole para o Porsche #9 da Pfaff Motorsports (K. Bachler / P. Pilet), com o tempo de 1:23.140 e nos GTD, a pole foi para o BMW #1 da Paul Miller Racing (B. Sellers / M. Snow), com o tempo de 1:23.075.

