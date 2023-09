IMSA, Indianápolis, Filipe Albuquerque: “Não fomos felizes no treino cronometrado” | AutoSport

Não foi o resultado esperado por Filipe Albuquerque e a sua equipa (WTR). O quinto lugar na qualificação de ontem não foi animador, mas foi o resultado possível, com Ricky Taylor a não conseguir encontrar mais andamento no seu Acura ARX-06.

Não sendo o resultado esperado, o lado positivo da questão prende-se com o facto dos mais diretos adversários à luta pelo título estarem atrás da dupla luso-americana. Com isto, os pilotos do Acura ganharam mais uns pontos para as contas finais.

“Não fomos felizes no treino cronometrado. O Ricky não conseguiu fazer melhor que quinto. Às vezes acontece. Mas a parte positiva é que ganhámos pontos para os nossos mais diretos adversários”, explicou Filipe Albuquerque.

Largar da quinta posição para uma corrida onde todos querem ganhar, não vai ser tarefa fácil: “Ainda por cima a previsão é de chuva. Vamos lutar pela vitória sendo que a corrida é curta para grandes aventuras. Mas como no final o mais importante são as contas do Campeonato, se terminarmos na frente dos nossos diretos rivais, vai funcionar como se de uma vitória se tratasse. Vamos ver que condições no esperam e tentar fazer alguma ‘magia’”, concluiu o piloto português.

A corrida terá a duração de 2h40 minutos e arranca pelas 17.10h com transmissão em direto em imsa.tv.com