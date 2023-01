IMSA: HPD impressionada com a fiabilidade dos LMDh na primeira corrida | AutoSport

O primeiro grande teste dos LMDh, nas 24h de Daytona, foi concluído com nota positiva. Apesar das muitas dificuldades que as marcas enfrentaram no desenvolvimento dos novos protótipos, a corrida foi entusiasmante e os problemas técnicos não comprometeram o espetáculo.

Comparando com os LMH, podemos dizer que os LMDh “nasceram melhor”, pois os LMH denotaram algumas fragilidades nas primeiras corridas enquanto os LMDh revelaram uma fiabilidade apreciável logo na primeira prova, que contava com 24h contra o relógio.

David Salters, o entusiasta patrão da Honda Performance Developments (HPD) ficou maravilhado com a fiabilidade dos novos carros:

“Espantado, penso que é a palavra certa”, disse Salters. “Estes são carros sofisticados, e não é fácil para ninguém. Tentar encaixar um sistema híbrido num lugar que não quer encaixar, demasiado quente e que vibra e todas as coisas que se fazem num carro de corrida. Penso que é uma prova para cada grupo que fizeram um trabalho realmente bom, e os fornecedores do sistema híbrido fizeram um bom trabalho. Foi uma luta durante toda a corrida, eu não esperava isso de todo. Penso que isso é uma prova da habilidade dos engenheiros e dos técnicos que trabalham nestes automóveis. É espantoso. Estou extremamente impressionado”.

Salters revelou que o ARX-06 não tinha corrido mais de “quatro ou cinco horas” seguidas antes do seu triunfo, mas disse que o carro tinha, no entanto, completado “dezenas de milhares de quilómetros”.

“Fizemos as milhas; apenas não as fizemos todas de uma só vez”, disse Salters. “Conhecemos este jogo, por isso fizemos as milhas. É sempre um equilíbrio quando se faz um carro. Tentamos levar o desenvolvimento o mais longe possível, mas asseguramos tudo que o faz funcionar. Eu quis sempre fazer o carro rápido primeiro, por isso provavelmente fizemos num teste contínuo com o carro, quatro ou cinco horas. Mas fizemos muitos testes destes. E depois, no banco de testes, temos uma unidade híbrida completa. Essa coisa fez dezenas de milhares de quilómetros, e o carro fez dezenas de milhares de quilómetros. Simplesmente não o fizemos todos juntos. Mas aparentemente está tudo bem”.