O programa oficial da 240 at Daytona terá o seu amanhã, sexta-feira, com a primeira sessão de treinos-livres. No sábado, disputar-se-à a qualificação – 18h55, Hora de Lisboa – e a corrida de duas horas e quarenta minutos, 23h10, pode ser seguida em directo através do site da competição IMSA.com.

Lista de Inscritos: CLIQUE AQUI