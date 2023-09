IMSA: Guilherme Oliveira regressa aos EUA para se estrear em Indianápolis | AutoSport

Guilherme Oliveira começou o ano de 2023 com uma estreia nas 24 Horas de Daytona, sendo agora convidado a regressar ao WeatherTech Sportscar Championship da IMSA, para disputar a prova dos dias 15 a 17 de setembro em Indianapolis, partilhando um Ligier da categoria LMP3 com o norte-americano Bijoy Garg, ao serviço da equipa Jr III Racing.

O jovem piloto de 18 anos que foi segundo classificado no European Le Mans Series da temporada passada, tem tido muitas estreias importantes na sua carreira. Após já ter competido pela primeira vez nos Estados Unidos da América, nas 24 Horas de Daytona, prova a contar para o campeonato de resistência daquele país, e no Campeonato do Mundo de Resistência da FIA (WEC), Guilherme Oliveira vai poder agora estrear-se noutro dos palcos mais importantes automobilismo mundial: o Indianapolis Motor Speedway. O convite surgiu da equipa Jr III Racing, que colocará Guilherme Oliveira e o jovem norte-americano Bijoy Garg ao volante de um dos dois Ligier da categoria LMP3 que inscreve na penúltima prova do IMSA.

“É uma oportunidade fantástica de voltar aos Estados Unidos e ao IMSA, um campeonato extremamente competitivo e atrativo para um jovem piloto como eu”, afirmou Guilherme Oliveira. “Adorei toda a experiência de Daytona e é muito especial poder correr noutra ‘catedral’ como Indianápolis, é mais um sonho tornado realidade. Tenho treinado no simulador para tentar conhecer o traçado o melhor possível, mas claro que as primeiras sessões de treinos serão fundamentais. Pelo menos já conheço bem o carro e também sei que a Jr III Racing é uma equipa competitiva. Em Daytona deu para ver que o Bijoy [Garg] é rápido, por isso acredito que vamos fazer uma boa dupla. O meu grande objetivo é dar um bom resultado à equipa e mostrar o meu valor neste campeonato”, referiu o piloto português, que volta a ser um dos mais jovens de todo o pelotão do IMSA.

Billy Glavin, o dono da Jr III Racing, mostrou-se “entusiasmado por ter o Guilherme na equipa para Indy. Ele correu contra o Garett [Grist, piloto do outro carro da equipa] no ELMS e provou que é muito rápido e competitivo num LMP3. O Guilherme e o Bijoy vão fazer uma excelente dupla, até porque o Bijoy já correu em Indianápolis num monolugar. Vai ser uma grande experiência para toda a equipa”.

A qualificação da prova de Indianápolis está marcada para sábado, dia 16, às 7h55 (hora de Portugal continental), enquanto a corrida, que terá a duração de 2h40m, tem início às 08h00 de domingo. Guilherme Oliveira estará ao volante do Ligier com o número 29.