IMSA, Guilherme Oliveira qualificou-se em 4º na estreia: “Foi mágico” | AutoSport

Com 18 anos apenas e uma temporada completa no Endurance, onde lutou até ao fim pelo título em LMP3 no European Le Mans Series, Guilherme Oliveira tem um início de ano de sonho. Está a competir pela primeira vez nas 24 Horas de Daytona, uma das mais famosas e importantes provas de Resistência do mundo, tendo levado o LMP3 da MRS GT-Racing ao quarto posto da tabela de tempos na sessão de qualificação que decorreu ontem ao final da tarde. O jovem piloto de Vila Nova de Gaia chegou mesmo a liderar a sessão, tendo feito tempos muito bons, principalmente no primeiro setor onde esteve rápido.

Apesar da pouquíssima experiência da equipa com o carro e da estreia absoluta em Daytona, Guilherme Oliveira mostrou logo que era um dos pilotos mais rápidos da categoria LMP3. A nove minutos do final da sessão, saltou para o topo da tabela de tempos por breves momentos, conseguindo uma volta em 1:45.104s. Esse tempo viria a ser batido à medida que os carros ficavam mais leves (com menos gasolina), e apesar de ter baixado a marca para 1:43.557s, o ‘Roar before the Rolex’ num excelente 4 lugar da categoria.

“Até acredito que podia perfeitamente ter conseguido a pole position, mas por outro lado tenho de perceber que é a minha estreia absoluta e da própria equipa em Daytona. Os primeiros treinos livres foram para afinar minimamente o carro e começámos a três segundos da frente. Infelizmente, fui para a ‘ROAR’ com poucas voltas no carro, mas dei o meu máximo e senti mesmo que podia ter terminado ainda mais à frente. Numa corrida de 24 horas, o lugar de partida não é assim tão crucial e tanto eu como os meus companheiros de equipa sabemos a tarefa dura que temos pela frente, a partir de sábado. Vamos tentar preparar bem a corrida nos treinos que vão realizar-se durante a semana”, afirmou Guilherme Oliveira.

O primeiro fim de semana em pista em Daytona marcou o jovem luso, tendo sido um momento muito especial. “Foi mágico. A cultura do automobilismo nos Estados Unidos é mesmo especial e Daytona é um local único, com uma atmosfera incrível. Basta dizer que, na ROAR, já tínhamos milhares e milhares de adeptos a acampar no circuito, num ambiente que nunca encontrei na minha vida. Correr aqui é um momento muito especial na minha carreira”, concluiu.

A 61ª edição das 24 Horas de Daytona começa às 18h40 (hora em Portugal continental) do próximo sábado, com o jovem português determinado a fazer História.