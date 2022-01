IMSA: GTP será classe rainha a partir de 2023 | AutoSport

O IMSA confirmou o nome da sua nova categoria rainha para o Sportscar Championship como GTP, reavivando uma designação do passado. Os LMDh e LMH competirão na nova classe GTP, que tem a sua estreia marcada par a edição do próximo ano das 24h de Daytona.

A designação GTP remonta à chamada “era dourada” da competição de protótipos IMSA, onde, de 1981 a 1993, os automóveis IMSA GTP apresentavam protótipos inovadores de vários fabricantes.A era GTP original ajudou a desenvolver o que eram nesse tempo tecnologias emergentes, tais como a travagem antilock e o controlo de tracção, entre outras, ao mesmo tempo que limitava o consumo de combustível.

O Presidente do IMSA, John Doonan, disse: “Estamos no início de uma nova e surpreendente era de competição GTP, com uma oportunidade real de eclipsar o sucesso anterior dos GTP. Há tanto para os fãs do IMSA – e realmente fãs de corridas de resistência em todo o mundo – nos próximos anos, liderados pela introdução da nova classe GTP aqui em Daytona em 2023”.

Os mesmos carros elegíveis no GTP competirão no Campeonato do Mundo de Resistência (WEC) da FIA sob o atual nome da classe Hypercar, depois de Pierre Fillon ter dito não existirem planos para alterar a designação no campeonato organizado pelo ACO.

Foto: JB Photopress/José Bispo