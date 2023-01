IMSA: GTP mais rápidos que DPi? | AutoSport

As comparações entre os GTP e os DPi serão inevitáveis, uma vez que os GTP vêm substituir os DPi e estes últimos são a referência mais próxima. Serão os GTP mais rápidos que os DPi?

Para já o nível parece ser equivalente. A pole do ano passado com os DPi foi para o Cadillac da JDC Miller MotorSports com o tempo de 1:34.034. Não foi o melhor tempo feito numa qualificação por um DPi, pois isso aconteceu em 2019 quando o Mazda DPi da Mazda Team Joest fez o tempo de 1:33.398.

Para já, os tempos dos GTP andam à volta do segundo 35, sendo o melhor tempo até agora assinado pela tripulação do Acura #60 com o tempo de 1:35.038.

O feedback que os pilotos têm dado é que os carros são mais rápidos em relação à geração anterior. Os novos GTP têm 670 cv de potência, enquanto que a geração DPi tinha 600 CV. Mas o peso é aqui um fator determinante, com os novos GTP a pesarem 1030 kg, face aos 930kg dos DPi. Serão os GTP mais rápidos? Não é fácil dizer, pois se baixar um segundo face o que temos visto nos treinos pode ser ambicioso, ninguém sabe que tipo de plano as equipas têm feito e se há jogo escondido, ou se os carros ainda não estão a todo o gás (fiabilidade pode ainda não estar nos níveis desejados e com isso o andamento pode perder). Há também a questão dos pneus diferirem, assim como as condições da pista. Há muitas variáveis a ter em conta, pelo que o número que veremos na pole de hoje pode não contar a história toda. Mas pelo menos temos uma referência, tornando as coisas ainda mais interessantes.