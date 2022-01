IMSA: Ford regressa à resistência com o Mustang GT3 | AutoSport

O Ford Mustang vai ser cabeça de cartaz no regresso da Ford às corridas de resistência, com a Ford Performance a preparar uma nova versão de competição para a categoria GT3 do modelo para 2024, com a estreia marcada para as 24h de Daytona desse ano.

A Ford Performance desvendou os planos para o seu novo Mustang GT3 de competição, modelo que irá disputar a temporada de 2024 do campeonato IMSA, incluindo as 24 Horas de Daytona. A nova aposta no Mustang, anunciada em vésperas da mítica corrida deste fim de semana, em Daytona, traduzir-se-á num programa conjunto entre a Ford Performance e a Multimatic Motorsports. Serão dois carros com apoio de fábrica para a categoria GTD Pro, numa estrutura gerida pela Multimatic, bem como versões cliente do Mustang para a classe GTD, a partir da jornada de Daytona de 2024.

“O Mustang nasceu para correr logo desde o seu início e estamos delirantes por apresentar a sua versão GT3 para competir diretamente com alguns dos maiores construtores automóveis do planeta”, afirmou Mark Rushbrook, Diretor Global da Ford Performance Motorsports. “Com um vasto palmarés de 58 anos em corridas de resistência de âmbito mundial, incluindo hoje as series NASCAR e os Australian Supercars, estamos prontos para elevar o nome Mustang a um novo patamar de performance global”. Rushbrook acrescentou ainda: “Não há dúvida de que a Multimatic Motorsports é, para nós, o parceiro perfeito neste projeto. Não só trabalharam connosco no passado, no desenvolvimento de inúmeros programas para clientes Mustang, como o seu envolvimento no programa Ford GT e nos novos programas de competição clientes Bronco DR demonstrou que, em conjunto, conseguimos proporcionar programas de competição ao nível de um campeonato, para a Ford e para os seus clientes.”

A M-Sport terá também um dedo no projeto, cabendo à estrutura britânica a construção do novo Mustang GT3, que será propulsionado por um motor Ford V8 de 5,0 litros, de base Coyote, desenvolvido pela Ford Performance.

“É incrível estar diretamente envolvido noutro fantástico programa de corridas de circuitos com a Ford”, afirmou Joey Hand, um dos vencedores da classe GTE Pro nas 24 Horas de Le Mans de 2016, aos comandos de um Ford GT e que será um dos pilotos de testes deste novo programa. “Por muito que aprecie competir e ganhar em pista, também gosto de fazer parte do desenvolvimento de novos veículos de competição, como este Mustang. Fizemos muitos testes no programa Ford GT, pelo que vai ser ótimo voltar a trabalhar com muitas dessas mesmas pessoas na Ford e na Multimatic, à medida que preparamos este novo carro para a competição.”

A Ford e a Multimatic irão disponibilizar unidades Mustang GT3 com apoio direto de fábrica e também unidades-cliente para utilização por equipas privadas, a partir do início da temporada de 2024.

Também o Mustang GT4 terá continuidade, com a previsão de um novo carro desta categoria já em 203, apenas para equipas clientes.