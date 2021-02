IMSA: Fim da linha para a Mazda

A Mazda anunciou o fim do seu programa no IMSA, sendo que 2021 será o último ano em que veremos os carros da marca japonesa em pista.

“Depois de cinco anos de participação na classe de protótipos do IMSA, a Mazda irá terminar o programa no fim da temporada 2021, em Petit Le Mans em outubro. Tal foi decidido depois de uma avaliação interna sobre a situação da classe e do futuro da categoria, encerrando assim a participação da Mazda em corridas de protótipos”, afirmou a marca, que coloca assim de parte a entrada nos LMDh.

“A partir de 2022, a Mazda vai focar-se na MX-5 Cup e nas corridas de base. Essas categorias garantem a celebração da história da Mazda no desporto motorizado”.

Masahiro Mori, diretor-executivo e presidente na América do Norte, comentou a saída da marca do SportsCar no fim desta temporada: “A Mazda tem uma longa história no automobilismo e recentemente adicionou várias vitórias nos protótipos e pódios durante 2020. Isso é um tributo ao nosso espírito de ‘não deixar de competir’. Estamos especialmente orgulhosos da nossa vitória nas 12 Horas de Sebring e pódios nas 24 Horas de Daytona em 2020 e 2021”, declarou.

O projeto da Mazda não atingiu o nível que era esperado. O protótipo com chassis Riley-Multimatic mostrou sempre potencial que nunca se materializou. O RT24-P foi sempre um carro rápido em corridas de menor duração mas faltou-lhe sempre argumentos para as corridas mais longas. Apesar disso, fomos vendo uma evolução clara na performance do carro, que chegou a ser assistido pela famosa JOEST. Numa altura em que as marcas cada vez mais olham para os LMDh como opção a Mazda caminha em sentido contrário e desliga-se completamente das corridas de endurance.