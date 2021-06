IMSA, Filipe Albuquerque volta a correr em Watkins Glen | AutoSport

O Campeonato Norte de Americano de Resistência (IMSA) volta à ação esta sexta-feira, 2 julho, para a sexta jornada da temporada, novamente em Watkins Glen. Filipe Albuquerque que foi terceiro classificado no passado domingo, quer melhor resultado, mas sobretudo aumentar a vantagem no primeiro lugar do Campeonato.

Para que essa missão se concretize o ideal seria conseguir uma vitória. Mas desejar e acontecer é algo que nem sempre se concretiza. Trabalhar afincadamente é determinante para alcançar os resultados desejados: “Sabemos exactamente o que temos de fazer. O fim-de-semana passado tivemos um problema na barra de torção traseira do Acura, mas agora temos esse problema resolvido, o que é óptimo. Seria importante vencer, mas já percebemos que não basta querer. Vamos trabalhar para sermos os mais rápidos na qualificação e depois esperar o melhor da corrida”, explicou Filipe Albuquerque.

A prova, ao contrário da anterior, terá somente 2h40m de duração pelo que Filipe Albuquerque e Ricky Taylor terão uma jornada ‘sprint’: “Correr dois fins-de-semana seguidos no mesmo circuito tem coisas boas: já sabemos a performance que nos espera e um pouco da performance dos nossos adversários. Claro que todos estamos a trabalhar para melhorar mas as diferenças não serão gigantescas. Desta vez esperamos apenas não ter problemas e poder extrair todo o potencial do carro nesta pista que até se adequa às características do Acura”, concluiu o piloto de Coimbra que ocupa a primeira posição do campeonato com 1733 pontos mais 32 que o segundo classificado.

O programa da prova começa amanhã, quinta-feira, 1 de julho com a realização da qualificação às 22.40h. A corrida será na sexta, 2 de julho às 23.10h.