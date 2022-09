IMSA, Filipe Albuquerque: “Verdadeiramente surpreendido com a dimensão do ARX-06” | AutoSport

Filipe Albuquerque já teve a oportunidade de experimentar as sensações da nova máquina da Acura, o ARX-06 LMDh. A nova máquina, feita com base num chassis ORECA tem sido testada em preparação para a próxima época e o português já começou a dar o seu feedback.

O primeiro teste do português realizou-se no Kansas nos Estados Unidos e Filipe ficou impressionado:

” Fiquei verdadeiramente surpreendido com a dimensão do ARX-06, que é muito maior que o DPi que estou habituado. Claro que estamos numa fase inicial, há ainda muitos testes pela frente, mas o objetivo foi fazer os primeiros quilómetros e começar a entender o seu comportamento, até porque há muita coisa ainda para trabalhar de forma a torná-lo competitivo. É um carro muito mais complexo que os outros. A componente elétrica obriga a isso mesmo. Em resumo, fizemos a primeira ‘rodagem’, agora vamos aperfeiçoar”, começou por explicar.

O piloto de Coimbra está entusiasmado com esta sua missão: “Estou contente porque é um privilégio ser escolhido para trabalhar um carro desde a sua concepção até chegar às pistas. Já o tinha feito com a Audi e volto a essa tarefa com a qual me identifico bastante. Vamos entrar numa nova era das corridas de resistência e não tenho dúvidas que o IMSA em 2023 será fantástico, com seis ou sete construtores a participarem e com outros a juntarem-se já em 2024. Serão carros que lutarão pelas vitórias à geral quer em Daytona, quer em Le Mans. Não há nada melhor”, concluiu Filipe Albuquerque.

Antes de voltar a sentar-se na sua nova máquina, Filipe vai ainda disputar a jornada de Fugi do Campeonato do Mundo de Resistência no próximo fim-de-semana de 10 e 11 de setembro.