IMSA, Filipe Albuquerque: “Vencer é o objetivo principal…”

Filipe Albuquerque está de regresso aos Estados Unidos para a quinta jornada do IMSA WeatherTech SportsCar Championship com as 6 horas de Road Atlanta. O piloto português vai regressar ao seio da Whelen Engineering Racing com Felipe Nasr e Pipo Derani como companheiros de equipa com o objectivo de lutar pelo vitória.

Ausente das pistas americanas desde janeiro, Filipe está entusiasmado com o regresso e com um bom resultado: “Estou muito contente por poder voltar a competir no IMSA e sentar-me novamente ao volante do Cadillac #31 depois de tantos meses afastado. Estou num momento muito bom em termos de resultados desportivos, por isso espero que assim se mantenha. Estou ciente que o campeonato está muito forte, com muitas lutas e que ninguém vai ceder pontos. Dar o meu melhor e ajudar a equipa a vencer é o objectivo principal”, referiu o piloto de Coimbra.

O programa do fim-de-semana arranca na sexta-feira, com os treinos-livres e a qualificação. No sábado, terá lugar corrida pelas 16h35 e pode ser acompanhada em https://www.imsa.com/tv/