IMSA, Filipe Albuquerque: “Vamos ter o nosso Acura em condições de discutir a vitória”

Filipe Albuquerque já chegou ao estado de Indiana, nos EUA, para participar na penúltima etapa do Campeonato Norte-Americano de Resistência, IMSA. O piloto português vai se juntar a Ricky Taylor e à equipe Wayne Taylor Racing para competir nas 6 Horas de Indianápolis.

Depois de ter estado a semana passada nesta pista a preparar a corrida, Filipe está confiante num bom resultado: “O treino correu bastante bem, conseguimos melhorar bastante o ‘set-up’ e acreditamos que vamos ter o nosso Acura em condições de discutir a vitória. Fizemos um bom trabalho e acredito que vá dar frutos em pista. O ano passado tivemos muitas dificuldades nesta pista e acredito que esses problemas já estão ultrapassados nesta altura”, começou por explicar o piloto de Coimbra.

Ao contrário do que vem sendo habitual, Filipe não está este ano na luta pelo título americano: “O que é estranho, mas que reflete uma época com muitos altos e baixos. Mas isso também nos dá uma abordagem diferente para as duas últimas corridas do ano. Não temos nada a perder, por isso podemos correr riscos e lutar com todas as armas pelas vitórias. É nisso que estamos focados. Terminar a época em alta”, rematou.

Este fim-de-semana a corrida terá lugar pelas 16.40h de domingo, hora portuguesa e poderá ser acompanhada em imsa.tv