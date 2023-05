IMSA, Filipe Albuquerque: “vamos dar luta” | AutoSport

Os objetivos de Filipe Albuquerque para a quarta corrida da temporada do WeatherTech SportsCar Championship da IMSA mantêm-se inalteráveis, apesar da quinta posição conquistada na sessão de qualificação.

O resultado na qualificação da dupla do Acura ARX-06 da Wayne Taylor Racing with Andretti Autosport, Filipe Albuquerque e Ricky Martin não foi o esperado, mas ambos os pilotos estão otimistas quanto ao desfecho da corrida.

Com Taylor aos comando do Acura durante a sessão, Albuquerque afirmou no final que “apesar de querermos estar mais à frente, a realidade é que não estamos tão dominadores como nas corridas anteriores e isso acaba por se espelhar neste resultado. Contudo, não significa que na corrida as coisas não sejam diferentes. Até porque a experiência diz-nos que estar na ‘pole’ não se traduz em vitória. Uma coisa temos a certeza, vamos dar luta”.

A corrida realiza-se às 20h10 com transmissão em direto em imsa.tv e o piloto de Coimbra acredita que quem conseguir fazer uma melhor gestão dos pneus face ao andamento tem maior hipótese de vencer. “Vai ser uma verdadeira lotaria. A corrida não será muito longa, 2h e quarenta minutos, mas vai dar trabalho, muito trabalho. Teremos de otimizar os pneus. Aqueles que melhor conseguirem gerir a degradação dos pneus serão os mais consistentes e como tal, sairão a ganhar. Estamos a trabalhar na melhor estratégia para não deixar nada ao acaso. Precisamos de um bom resultado, caso não seja a vitória, que seria a cereja no topo do bolo, que consigamos ficar na frente dos nossos diretos rivais nas contas do campeonato. Mantemos a normal confiança no nosso trabalho”.