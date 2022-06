IMSA, Filipe Albuquerque: “Vai ser uma corrida muito interessante” | AutoSport

Filipe Albuquerque e Ricky Taylor vão largar para a jornada de Watkins Glen do Campeonato Norte Americano de Resistência da segunda posição da grelha de partida depois de terem sido os segundos mais rápidos na sessão de qualificação realizada ao final da tarde de hoje.

Apesar de não estar na ‘pole’, vão estar na primeira linha, o que é igualmente encorajador: “Este ano as ‘poles’ parecem não querer nada comigo!! Queria ter sido o mais rápido, mas para uma corrida de seis horas não é determinante. Há ainda um longo caminho a percorrer”, começou por dizer.

A corrida vai ter lugar amanhã e Filipe mantém o objectivo inicial: “Ganhar a prova ou ficar à frente dos mais diretos adversários para recuperar a liderança do campeonato. Vai ser uma corrida muito interessante, não tenho dúvidas”, concluiu o piloto português.

A corrida terá transmissão em directo a partir das 15.40h com transmissão em directo em https://www.imsa.com/tv/