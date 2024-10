IMSA, Filipe Albuquerque vai sair de quinto para as 10h de Petit Le Mans

A corrida amanhã vai desvendar toda uma nova história: “É importante evitar toques e acidentes na fase inicial. É rolar porque a decisão da corrida vai ficar para as horas finais. Habitualmente o nosso carro ganha performance quando a noite cai e espero que depois de uma temporada tão complicada consigamos terminar em alta”, concluiu o piloto de Coimbra que vai dividir o Acura com Ricky Taylor e Brendon Hartley.

Não sendo o resultado que esperava, Filipe está ciente que para corridas tão longas a posição na grelha está longe de espelhar o resultado final: “Esperava qualificar melhor mesmo tendo sido o melhor Acura. Não tinha andamento para o primeiro, mas podia ter chegado ao terceiro lugar. No entanto um adversário abrandou à minha frente numa altura em que estava a fazer a minha melhor volta e estragou-me o ritmo. As qualificações para corridas de 10 horas alimentam mais o ego do piloto do que definem o resultado, por isso não estou verdadeiramente preocupado”, disse Albuquerque.

A última jornada do Campeonato Norte Americano de Resistência está a ter lugar em Road Atlanta. Filipe Albuquerque disputou ao início da noite de hoje a sessão de qualificação com vista às 10h de Petit Le Mans e assegurou o quinto lugar da grelha para o Acura da Wayne Taylor Racing.

Caro leitor, esta é uma mensagem importante.

O Autosport já não existe em versão papel, apenas na versão online.E por essa razão, não é mais possível o Autosport continuar a disponibilizar todos os seus artigos gratuitamente.Para que os leitores possam contribuir para a existência e evolução da qualidade do seu site preferido, criámos o Clube Autosport com inúmeras vantagens e descontos que permitirá a cada membro aceder a todos os artigos do site Autosport e ainda recuperar (varias vezes) o custo de ser membro.Os membros do Clube Autosport receberão um cartão de membro com validade de 1 ano, que apresentarão junto das empresas parceiras como identificação.Lista de Vantagens:-Acesso a todos os conteúdos no site Autosport sem ter que ver a publicidade-Desconto nos combustíveis Repsol-Acesso a seguros especialmente desenvolvidos pela Vitorinos seguros a preços imbatíveis-Descontos em oficinas, lojas e serviços auto-Acesso exclusivo a eventos especialmente organizados para membros