IMSA, Filipe Albuquerque: “uma corrida muito importante e determinante” | AutoSport

Filipe Albuquerque regressa este fim de semana aos comandos do Acura ARX-05 DPi da WTR para a corrida do IMSA em Road America.

No circuito do Wisconsin tem lugar a penúltima jornada do Campeonato Norte Americano de Resistência. Filipe Albuquerque e Ricky Taylor têm pela frente uma corrida de ‘tudo ou nada’ na luta pelo título americano. A dupla do Acura da Wayne Taylor Racing ocupa a segunda posição das contas do campeonato e precisa de ganhar ou ficar à frente dos seus mais diretos rivais para adiar a decisão do título.

Numa pista onde a Wayne Taylor Racing nunca venceu, a missão de ambos os pilotos terá importância acrescida: “É sem dúvida uma corrida muito importante e determinante. O resultado da época depende muito daquilo que conseguirmos fazer nesta prova. Estamos cientes que temos de ser melhores que os nossos mais directos adversários. E vamos fazer por isso. Aquilo que poderia ser encarado como uma enorme pressão acaba por ser o encorajamento para não nos deixarmos vencer”, começou por explicar o piloto de Coimbra.

Estão reunidos os ingredientes para se acompanhar esta tão importante prova para o piloto português: “O ano passado perdemos o título no final da temporada. Não queria que o cenário se repetisse pela segunda vez. Por isso, estamos focados em dar o nosso melhor e virar o jogo a nosso favor. É um tudo ou nada que nos vai levar aos limites. Mas o automobilismo é isso mesmo: limites!”, concluiu Filipe Albuquerque.

A corrida terá a duração de 2h e 40m e arranca no domingo pelas 16h40h e pode ser acompanhada em direto em imsa.com