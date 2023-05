IMSA, Filipe Albuquerque: “uma corrida de alto e baixos” | AutoSport

Filipe Albuquerque e Ricky Taylor alcançaram o quarto posto da classificação no final da quarta ronda do WeatherTech SportsCar Championship da IMSA em Laguna Seca.

A Wayne Taylor Racing with Andretti Autosport teve de adaptar a estratégia depois de um período de Full Course Yellow numa fase prematura da corrida, trocando de pilotos mais cedo do que o previsto, e quando Albuquerque já estava aos comandos do Acura ARX-06 #10, a temperatura e a pressão dos pneus não permitiram que o piloto luso pudesse tirar partido do desempenho do carro, como explicou o próprio.

“Foi mesmo uma corrida de alto e baixos. Ao sair da quinta posição da grelha, sabíamos que tínhamos de protagonizar várias ultrapassagens. A estratégia teve de ser ajustada, uma vez que a situação de bandeiras amarelas numa fase prematura da corrida, obrigou à mudança de piloto mais cedo que o previsto. Era a única forma que tínhamos de optimizar as paragens. Quando entrei no carro senti que estava bastante competitivo e que tínhamos condições de lutar pelos lugares da frente até porque tínhamos poupado pneus para a fase final da prova. Parecia estar tudo bem encaminhado”, disse o piloto português. “Estávamos com a pressão muito alta, o que aliada à subida da temperatura se tornou algo dramático e a performance foi diminuindo. Fui aguentando e procurei fazer tudo o que estava ao meu alcance. Não deu para mais. Mas pelo menos aprendemos mais um pouco sobre o carro que nos vai ajudar para as próximas corridas”.

A dupla da WTR mantém o terceiro posto da classificação geral, com menos 66 pontos do que os líderes Nick Tandy e Mathieu Jaminet.

“Tentámos chegar ao pódio, não foi possível, mas o quarto lugar acaba por nos dar pontos importantes. Nada está perdido, estamos ainda na fase inicial do campeonato e muita coisa pode acontecer. Aliás, as corridas deste campeonato são sempre uma incógnita. Vamos à luta”, concluiu Filipe Albuquerque.

A próxima prova do campeonato IMSA são as 6h de Watkins Glen, que se realiza a 25 de junho.

Foto: Richard Dole/LAT Images