IMSA, Filipe Albuquerque: “tentei tudo, mas foi impossível” | AutoSport

A vitória nas 12 Horas de Sebring, segunda prova do WeatherTech Sportscar Championship do IMSA, estiveram, a determinada altura, nas mãos de Filipe Albuquerque e dos seus companheiros de equipa, Ricky Taylor e Brendon Hartley. Com um andamento superior ao dos adversários, o Acura ARX-06 nº 10 esteva na frente da prova depois de terem recuperado do último lugar da grelha, mas a três horas do final da prova, uma fuga de óleo obrigou a uma paragem nas boxes que os fez perder toda a vantagem. Daí em diante foi difícil recuperar o tempo perdido e o quinto lugar acabou por ser o resultado possível.

Resultado que volta a não satisfazer Albuquerque e que condiciona a luta pelo título americano: “Por vezes faltam-me as palavras para descrever a sensação de ter tudo nas mãos e do nada perder sem que tenhamos feito alguma coisa para isso. Passou a ser algo recorrente e deixa-nos muito frustrados. Liderei por completo os dois ‘stints’ em que estive ao volante sempre com um andamento superior aos meus adversários. Mas a três horas do final, lá vem o problema, uma volta perdida nas boxes e depois a luta inglória para recuperar. Fiquei preso lá atrás, dei o meu melhor, tentei tudo mas foi impossível”, explicou o piloto de Coimbra.

Tentando não dramatizar mais uma situação que se tem repetido na grande parte das corridas no último ano, Filipe não desmoraliza: “Temos andamento, ficou bem patente. De último para primeiro, novamente para último para depois terminar em quinto. Os nossos colegas de equipa ganharam, por isso, temos tudo, falta apenas uma pitada de sorte que por alguma razão tem andado distante de nós. Venha a próxima que em algum momento o figurino terá de mudar…”, concluiu ciente que nem tudo está perdido quando faltam muitas corridas e muitos pontos até ao final da época.