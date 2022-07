IMSA, Filipe Albuquerque: “só nos interessam as vitórias!” | AutoSport

Filipe Albuquerque e o seu companheiro de equipa Ricky Taylor vão largar para a sétima jornada do Campeonato Norte Americano de Resistência que este fim de semana tem lugar no Canadá da segunda posição da grelha. A dupla do Acura da Wayne Taylor Racing mantém o objetivo de chegar à vitória.

No final da sessão de qualificação que foi mais uma vez bastante renhida, Filipe estava satisfeito com o resultado: “Definitivamente as ‘poles’ não estão a ser o nosso forte. Foi o Ricky que qualificou e mais uma vez ficámos em segundo, mas com uma margem mínima para os primeiros. As diferenças curtas mostram bem a competitividade e o que se pode esperar da corrida de amanhã”, começou por referir Filipe Albuquerque.

A corrida deste fim-de-semana será de apenas 2h40 minutos, uma prova ao estilo ‘sprint’ que ambos os pilotos esperam terminar no lugar mais alto do pódio: “Vai ser uma corrida renhida, muito dura, mas estamos focados em conseguir chegar à vitória. O nosso carro está ótimo, a equipa motivada e cada vez mais só nos interessam as vitórias! Estamos preparados e confiantes”, concluiu Filipe Albuquerque.

A corrida terá lugar amanhã com início marcado para as 20.05h e terá transmissão em direto em imsa.com