IMSA, Filipe Albuquerque: “Situações fáceis não são para nós, por isso vamos à luta” | AutoSport

Tudo parecia estar no caminho certo para Filipe Albuquerque que este fim de semana disputa a segunda jornada do WeatherTech Sportscar Championship do IMSA, as 12 Horas de Sebring. O piloto português e os seus companheiros de equipa na Wayne Taylor Racing, Ricky Taylor e Ben Hartley asseguraram a volta mais rápida da qualificação, no entanto esse tempo foi retirado, devido a um ajuste de pressão de pneus durante um período de bandeira vermelha.

Um erro que custou caro aos pilotos do Acura #10: “É uma sensação estranha. Saber que somos os mais rápidos, mas que vamos sair para a corrida do final da grelha. A equipa cometeu um erro ao ajustar a pressão dos pneus, regulamentarmente não é permitido. Com a situação de bandeira vermelha, só nos foi possível fazer uma volta e com esse tempo anulado, só nos resta o último lugar”, explicou.

Uma situação dramática, mas que não tira a motivação a Filipe: “A parte boa é que sabemos que somos os mais rápidos e isso pode ser fundamental para a corrida. Vamos ter muitas ultrapassagens para fazer e um longo caminho a percorrer. Mas já percebemos que situações fáceis não são para nós, por isso vamos à luta. Enquanto houver corrida há tempo para recuperar”, concluiu o piloto de Coimbra.

A corrida terá lugar amanhã, no sábado, 16 de março a ter início às 13.30h, hora portuguesa. A atividade em pista pode ser acompanhada em imsa.tv.com